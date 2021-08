Clima: Coldiretti, allarme siccità nei campi potrebbe causare 1 miliardo di danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo del caldo africano per l'agricoltura italiana già stremata dagli eventi estremi è allarme siccità che rischia di far salire ben oltre il miliardo il conto dei danni provocati dai cambiamenti climatici nel 2021. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle preoccupazioni del capo della protezione civile Fabrizio Curcio sull'arrivo della settimana più bollente dell’anno dopo un mese di luglio che ha fatto registrare una temperatura superiore di ben 1,4 gradi alla media in Europa sulla base dei dati del servizio Copernicus Climate Change Service (C3S) secondo il quale il mese di luglio è stato il secondo luglio più caldo da quando sono iniziate le registrazioni in Europa e il terzo nel mondo. Anomalie evidenti - sottolinea la Coldiretti in una nota - anche in Italia dove gli eventi estremi hanno decimato i raccolti e favorito anche l’espandersi degli incendi e l’azione dei piromani. Siamo di fronte anche in Italia – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal maltempo al caldo africano. Sono incalcolabili – continua la Coldiretti – i danni provocati dagli incendi che hanno distrutto decine di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea con alberi carbonizzati, oliveti, pascoli distrutti ed una vera strage di animali. (segue) (Com)