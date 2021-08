Roma: controlli anti assembramento nei luoghi movida, sanzionati 2 locali e 5 minimarket chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i controlli da parte delle pattuglie della Polizia locale, con particolare attenzione ai luoghi della movida come il Centro storico, San Lorenzo, Pigneto, Rione Monti, Ostia e Ponte Milvio . Anche in questo fine settimana le pattuglie hanno svolto verifiche mirate per il rispetto delle disposizioni anti alcol e a contrasto della diffusione da Covid-19, oltreché per l'osservanza delle regole sulla circolazione stradale. Oltre 80 gli illeciti contestati. Numerosi gli accertamenti che hanno riguardato attività commerciali, discoteche e pubblici esercizi: in due noti locali della Capitale, nei quartieri di Cinecittà e Monte Mario, gli agenti hanno riscontrato violazioni alle misure anti contagio. (segue) (Rer)