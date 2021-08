Roma: controlli anti assembramento nei luoghi movida, sanzionati 2 locali e 5 minimarket chiusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunciato anche un cittadino di nazionalità italiana di 30 anni che, mentre erano in corso le verifiche da parte degli operanti, ha danneggiato un'auto di servizio ed ha tentato di allontanarsi. L'uomo è stato bloccato e denunciato. Cinque i minimarket chiusi, in quanto recidivi, per violazione delle normative anti covid e per vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Accertamenti eseguiti anche per verificare l'osservanza delle regole a tutela della salute dei consumatori con il sequestro di oltre 10 chili di alimenti, posti in vendita da un esercizio commerciale in zona Monti senza indicazioni sulla tracciabilità e provenienza dei prodotti. Controlli mirati a contrasto dei parcheggiatori abusivi e della prostituzione su strada, da via Palmiro Togliatti a via Salaria, con 17 persone sanzionate, tra clienti e meretrici, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia urbana. Tre i parcheggiatori abusivi sanzionati in zona Cassia. (Rer)