Nichelino: badante picchiata da anziano di 90 anno, arrestato

- Doveva badare ad un anziano 90enne ma il lavoro si era trasformato in un incubo. L'uomo continuava a maltrattarla e picchiarla. L'ultimo episodio è avvenuto qualche sera fa e a quel punto la badante, una donna di 50 anni, ha deciso di chiamare i Carabinieri. Così a Nichelino è finita una storia di angherie. Quando la pattuglia è arrivata ha trovato la donna in salotto senza forza e quasi incosciente, dopo che l'uomo l'aveva picchiata e le aveva tirato degli oggetti contro. Il 90enne è stato arrestato, mentre la donna è stata prima portata in ospedale e successivamente verrà accolta in un luogo protetto lontano dalle violenze. (Rpi)