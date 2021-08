Libia: Covid, 3.019 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.019 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Libia, su 10.467 tamponi effettuati in totale. Lo riferisce il Centro per il controllo delle malattie di Tripoli, secondo cui il tasso di positività è pari al 28,8 per cento. I nuovi casi si concentrano in maggioranza nella capitale (1.069), mentre il secondo centro più colpito è Misurata (235 nuovi contagi). Sono invece 30 i nuovi decessi: 27 di questi sono stati registrati nella regione occidentale del Paese, due nella regione orientale e uno nel sud. Ammontano a 1.572 le nuove guarigioni, ancora una volta concentrate in maggioranza a Tripoli (340). Sale dunque a 64.992 il totale dei casi attivi di Covid-19, con 3.719 morti complessive e 199.135 guarigioni. Secondo gli ultimi dati, sono 746.626 le persone attualmente vaccinate. È in vigore in questo momento in Libia un coprifuoco parziale, che dovrebbe terminare domani, lunedì 9 agosto, nel quadro delle misure assunte dal governo di unità nazionale per contrastare la diffusione del coronavirus. (Lit)