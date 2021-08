Roma: Michetti, degrado verde pubblico per anni di tagli, investire significa creare lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il degrado del verde pubblico a Roma non è avvenuto per caso o per l’atteggiamento dei cittadini, come spesso si vuole far credere. Anni di tagli hanno portato i dipendenti a essere solo 365 per appena 27mila interventi a fronte degli oltre 78mila di 9 anni fa". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "Come si può pretendere di bloccare le assunzioni, di tagliare i fondi e, allo stesso tempo, di avere un verde curato e pulito? Investire sul verde pubblico vuol dire creare lavoro e dare la possibilità ai cittadini di godere di parchi più belli e vivibili", conclude. (Rer)