Roma: Raggi, controlli nel fine settimana, 80 illeciti contestati

- "Anche questo fine settimana la Polizia locale di Roma Capitale ha svolto controlli in città, con particolare attenzione ai luoghi della movida come il Centro Storico, San Lorenzo, Pigneto, Rione Monti, Ostia e Ponte Milvio. Sono stati oltre 80 gli illeciti contestati per il mancato rispetto delle normative anti-alcol, del codice della strada e delle regole in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Svolti accertamenti sulle attività commerciali, sulle discoteche e sui pubblici esercizi: in due noti locali della nostra città, nei quartieri di Cinecittà e Monte Mario, la Polizia Locale ha riscontrato violazioni alle misure anti contagio. Cinque i minimarket chiusi - aggiunge - in quanto recidivi, per violazione delle normative anti-Covid e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Sequestrati oltre 10 kg di alimenti, venduti in un'attività senza indicazioni sulla tracciabilità e provenienza dei prodotti. Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini". (Rer)