Singapore: Covid, autorizzati studi clinici su due nuovi vaccini contro le varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità delle scienze sanitarie di Singapore ha autorizzato studi clinici locali per due vaccini anti-Covid, entrambi a Rna messaggero, concepiti per contrastare le varianti Alfa, Beta, Gamma e Delta. I due prodotti sono stati sviluppati dall’azienda statunitense Arcturus Therapeutics in collaborazione con la facoltà di medicina singaporiana Duke-Nus. Chiamati Arct-154 and Arct165, saranno testati insieme a un terzo, da cui hanno origine, l’Arct-021. Della sperimentazione si occuperà l’Unità di medicina investigativa del gruppo ospedaliero SingHealth, guidata dalla professoressa Jenny Law. Per la prima fase dei trial saranno reclutati 72 partecipanti, metà dei quali già vaccinati con Pfizer. (Fim)