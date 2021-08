Turchia: divampato nuovo incendio boschivo nel distretto di Dalaman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo incendio boschivo è divampato oggi nel distretto di Dalaman, nella provincia meridionale di Mugla, in Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Demiroren”, secondo cui il rogo è scoppiato intorno alle 15:00 di oggi pomeriggio nella zona di Cafer, non lontano dall’aeroporto di Dalaman. Mentre i vigili del fuoco si sono recati sul posto per domare le fiamme, non vi è per il momento il rischio che l’incendio danneggi lo scalo. Secondo gli ultimi dati ufficiali, dallo scorso 28 luglio sono stati registrati in tutto 208 incendi boschivi in 44 province del Paese, favoriti dal clima secco e dai forti venti. Mentre almeno 196 di questi sono stati domati, 12 roghi continuano a imperversare nelle province di Mugla, Antalya, Adana, Aydin, Isparta e Denizli. Il numero di vittime provocate dagli incendi, che stanno mettendo in difficoltà il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan, è pari ad almeno otto persone. (Tua)