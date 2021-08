Milano: il Comune aderisce a sperimentazione ambientale di Regione Lombardia su Area B (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Area B queste informazioni si incroceranno con l'accesso attraverso le telecamere poste ai varchi di accesso per un controllo efficace e puntuale. Sono previste gradualità sul numero di chilometri percorribili nel perimetro di Area B in relazione al tipo di veicolo posseduto e in proporzione alle tabelle definite da Regione Lombardia, per esempio per un diesel euro 3 sarà possibile percorrere fino a 1.500 km/anno cioè circa 29 chilometri a settimana compreso sabato e domenica; per un diesel euro 2, 600 km/anno; per un veicolo diesel o benzina euro 1 saranno 300 Km/annui e per un veicolo diesel o benzina euro 0 saranno 200 km/anno. Il conteggio dei chilometri è effettuato tutti i giorni della settimana e 24 su 24. Oltre alle deroghe già definite nella disciplina Area B rimangono in vigore fino alla fine della emergenza del covid le deroghe che permettono ingresso in area B e C del personale sanitario e l'ingresso in Area B dei diesel euro 4. L'Amministrazione ha inoltre deciso di prolungare fino al 30 settembre 2022 tutte le deroghe sperimentali adottate in Area C per i veicoli di trasporto merci ai quali è vietato l'ingresso nella Ztl dei Bastioni "Area C" nella fascia oraria tra le ore 8 e le ore 10. Il divieto di accesso per i veicoli trasporto merci tra le ore 8 e le ore 10 era stato introdotto in forma sperimentale nel febbraio del 2017 per ridurre la congestione nella fascia di punta del mattino e per dare un impulso alla riorganizzazione della distribuzione delle merci in città, l'emergenza pandemica e le interruzioni della disciplina Area C non hanno consentito un efficace monitoraggio dei risultati della sperimentazione e delle deroghe ed è per questo che le scadenze sono state posticipate. (Com)