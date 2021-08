Emirati: Covid, autorità aumentano capienza massima per strutture ed eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e dei disastri degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato un aggiornamento delle misure preventive adottate per il contrasto al Covid-19, particolarmente per quanto riguarda la capienza massima consentita per strutture ed eventi. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo cui la decisione giunge nel quadro del sostegno agli sforzi nazionali per un ritorno graduale alla normalità dopo la pandemia. In questo contesto, è stata annunciata la possibilità di aumentare fino all’80 per cento la capacità di accoglienza di centri commerciali, ristoranti e bar, permettendo a dieci persone di sedere allo stesso tavolo, con l’obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti. Sarà concesso inoltre di aumentare all’80 per cento la capienza di cinema, centri di intrattenimento, mostre e musei, e al 60 per cento quella di tutti gli eventi, con il mantenimento delle misure di distanziamento sociale e dell’obbligo di indossare la mascherina. Potrà essere aumentata fino al 60 per cento invece la capacità di accoglienza per sale di matrimoni ed eventi, che potranno tuttavia ospitare 300 persone al massimo, e fino al 75 per cento la capacità di carico dei mezzi di trasporto, in base a quanto decideranno le autorità locali (e fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina). (segue) (Res)