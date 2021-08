Emirati: Covid, autorità aumentano capienza massima per strutture ed eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità ha inoltre confermato la precedente decisione di limitare la partecipazione a tutti gli eventi e attività culturali, sociali e artistiche a persone che abbiano ricevuto almeno due dosi di vaccino contro il Covid-19 o partecipino a test clinici, ammesso che non siano passati più di sei mesi dalla seconda dose (tre nel caso dei gruppi di persone più vulnerabili). L’applicazione delle misure in dettaglio sarà affidata ai comitati di gestione delle crisi di ciascun emirato, ha aggiunto l’Autorità. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute di Abu Dhabi, gli Emirati hanno registrato in tutto 1.410 nuovi casi di Covid-19 e quattro nuovi decessi, per un totale di 692.964 contagi e 1.975 morti dall’inizio della pandemia, e 1.399 guarigioni, che aumentano il numero complessivo dei guariti a 669.953. Sono invece state 15.649 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime ore, per un totale di 17.113.003 dosi inoculate dall’inizio della campagna vaccinale. (Res)