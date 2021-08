Olimpiadi: Guerini, 40 volte grazie agli atleti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie per le emozioni, le gioie, l’esempio e per aver fatto sognare un Paese intero. Lo ha scritto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su Twitter al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per ringraziare dopo le 40 medaglie ottenute dagli atleti italiani. "Grazie a tutti gli atleti, a chi ha vinto ma soprattutto a chi non si è mai arreso. E il mio personale ringraziamento va agli atleti militari della difesa", ha dichiarato il ministro. (Res)