Rifiuti: Foschi (Pd Lazio), Raggi non ha risolto niente e Ama ridicola, prima se ne vanno meglio è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come era prevedibile e avevamo detto in tutti i modi, le follie della Raggi sui rifiuti non hanno risolto un bel niente. Anzi l'arroganza dimostrata ha distrutto il rapporto con i cittadini e i sindaci delle provincie e irrigidito l'atteggiamento delle proprietà degli impianti. È imbarazzante e ridicolo che ora l'Ama, società in panne, chieda al mondo intero cosa fare. I problemi sono risolvibilissimi ma siamo di fronte a l'ennesimo fallimento di un'amministrazione che prima se ne va e meglio è". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. (Com)