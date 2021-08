Covid: in Piemonte aumentano ancora i ricoveri, ma i casi rimangono bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono due dati contrastanti nel bollettino odierno sulla situazione dei contagi da Covid in Piemonte. Da un lato diminuiscono leggermente i ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e allo stesso tempo rimangono bassi i casi (oggi sono 151, pari all'1,2 per cento dei tamponi eseguiti e con una quota di asintomatici del 45 per cento). Dall'altro aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari. Oggi sono a +5, portando la quota a 90. Mentre i pazienti guariti sono 93 rispetto a ieri. E anche oggi non si registra nessun decesso. (Rpi)