Belgio-Italia: Amendola su Marcinelle, non dimenticare storia di emigrazione e fatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 agosto di 65 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. E' quanto scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, per il 65mo anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio. "136 italiani, emigrati in Belgio per lavorare, persero la vita. Non dimenticare mai il loro dolore e la nostra storia di emigrazione e fatica", ha affermato Amendola. (Res)