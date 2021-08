Olimpiadi: Figliomeni (Fd'I), orgogliosi nostri atleti, addolorati per mancata candidatura Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si sono concluse le XXXII Olimpiadi e abbiamo ancora negli occhi l'immagine del tricolore che svetta alto nel cielo di Tokyo. La più grande Olimpiade di sempre per l'Italia, con il record di medaglie conseguite. Siamo orgogliosi e grati al Coni e a tutta la delegazione, atleti, tecnici e dirigenti che hanno dimostrato cosa vuol dire essere l'Italia, un Paese che ha molto sofferto in questi ultimi due anni per la pandemia da Covid-19". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "Da sempre rivendichiamo l'importanza dello sport e avremmo voluto vivere un'esperienza simile nella città eterna e per questo stride vedere persone come il sindaco Raggi che ora cercano di salire sul 'carro delle Olimpiadi' - aggiunge -. Lo stesso sindaco che per miopia politica, mancanza di coraggio e di competenza, o forse per assecondare i desiderata di un comico genovese e del suo inner circle, interruppe il sogno delle Olimpiadi a Roma 2024, fra l'altro, mancando di rispetto al Coni e al suo presidente Malagò a cui fece fare un'inutile anticamera a Palazzo Senatorio. Ora tutti a festeggiare i nostri atleti, ma con il rimpianto che se Parigi ride, la Città eterna piange per l'ennesima occasione persa. Le Olimpiadi del 1.960 fecero sì che la città rivoluzionasse il suo assetto urbanistico dotandosi di infrastrutture e impianti che ne disegnarono per anni il tessuto urbanistico, ancor oggi riconoscibile, ma grazie alla Raggi tutto questo non sarà possibile", conclude Figliomeni. (Com)