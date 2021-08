Olimpiadi: Casellati, vittorie riscatto di un’intera Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a tutti gli atleti che in questi giorni hanno portato in alto i nostri colori alle Olimpiadi, consegnando il record di 40 medaglie alla storia dello sport italiano e internazionale. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una nota. “Quelle di Tokyo non sono solo vittorie sportive - spiega -. Sono il simbolo della voglia di riscatto di un’intera Nazione. Dietro questi successi c’è il coraggio e lo spirito di sacrificio di chi ha saputo salire sul tetto del mondo nell’anno dell’Olimpiade più dura, quella della pandemia". "Questi ragazzi rappresentano un intero popolo e le sue qualità migliori: la passione, il genio, la capacità di reagire alle avversità, che ci hanno reso grandi”, prosegue il presidente Casellati. “Non può essere un caso, che nell’anno della 'rinascita' siano i nostri colori a sventolare. Prima gli Europei di calcio, poi Matteo Berrettini a Wimbledon, fino alle tante imprese olimpiche", aggiunge. "L’Italia ha saputo dare il meglio di sé. Grazie ancora, a tutti i nostri atleti, a chi è salito sul podio, ma anche a chi per un millimetro non ce l’ha fatta. Avete emozionato e reso orgogliosa un’intera nazione", conclude il presidente Casellati.(Com)