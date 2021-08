Marcinelle: Matrisciano (M5s), sua memoria sia monito e sprone per sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi ricorre la tragedia di Marcinelle, avvenuta 65 anni fa. Uno degli incidenti sul lavoro più gravi della storia: perirono 262 persone, di cui 136 immigrati italiani. Il tempo passa ma la memoria di quei fatti continua a essere viva. Quel nome, Marcinelle, è diventato un simbolo e un monito”. Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Susy Matrisciano. “Rendere omaggio alle tante vittime è cosa giusta e doverosa - continua - , ma ritengo anche che il modo migliore per onorare chi ha perso la vita sul lavoro nel passato, e di chi continua a morire oggi, sia quelli di mettere in campo azioni concrete. La sicurezza deve essere una priorità nazionale, non solo a parole. Ciascuno di noi deve fare la sua parte”. “Ringrazio chi tutti i giorni si batte perché il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia rispettata. Ringrazio chi si batte perché le condizioni di sfruttamento sul lavoro vengano superate e venga affermato il principio di equità”. (segue) (Com)