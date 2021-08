Marcinelle: Matrisciano (M5s), sua memoria sia monito e sprone per sicurezza lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorrei che tutti i messaggi di cordoglio che leggiamo nelle giornate di commemorazione si trasformassero in azioni concrete. Abbiamo la possibilità di farlo - sottolinea Matrisciano - , incardinando in tempi rapidi nelle commissioni Lavoro e Giustizia del Senato il Disegno di legge sulla Procura Nazionale del lavoro. Possiamo farlo riprendendo l'iter sul Salario Minimo in Parlamento”. “Faccio appello ai sindacati e alle parti sociali perché sostengano il rapido svolgimento del lavoro del legislatore e facciano da sprone. L'obiettivo finale è dare attuazione in modo concreto e incisivo a quei principi costituzionali che in maniera semplice e trasparente mettono al centro la persona e la dignità' del lavoro” conclude. (Com)