Iran: Raisi nomina Mohammad Mokhber come primo vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha nominato oggi Mohammad Mokhber come suo primo vicepresidente. Lo riferiscono i media iraniani, secondo cui contestualmente, con un altro decreto, il capo dell’esecutivo di Teheran ha designato anche il suo capo di gabinetto, Gholamhossein Esmaili. Nelle prossime ore Raisi dovrebbe inviare al parlamento (Majlis) la lista dei ministri del suo gabinetto. Mokhber, che sostituirà il primo vice dell’ex presidente Hassan Rohani, Eshaq Jahangiri, ha presieduto dal 2007 a oggi il Quartier generale per l’esecuzione delle direttive dell’Imam (anche noto come Eiko o Setad), compagnia para-statale posta direttamente agli ordini della Guida suprema, ayatollah Ali Khamenei. (Res)