Nicaragua: presidenziali, il Partito liberale costituzionalista cambia candidato (4)

- La repressione dell’opposizione ha suscitato condanne internazionali. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'imposizione di nuove restrizioni sui visti di ingresso nel Paese a 50 rappresentanti dell’Assemblea nazionale e funzionari della giustizia del Nicaragua con relativi familiari, in aggiunta a quelle già varate il mese scorso nei confronti di altri cento membri dell’Assemblea e del sistema giudiziario ritenuti responsabili o complici nella repressione di proteste pacifiche e di abusi dei diritti umani. Anche il Consiglio europeo ha imposto misure restrittive per 14 persone in totale tra le quali la vicepresidente Rosario Murillo, moglie di Ortega. Il governo della Colombia ha richiamato in patria il proprio ambasciatore in Nicaragua, Alfredo Rangel, per analizzare “la sistematica persecuzione contro le opposizioni politiche, i giornalisti e i leader sociali” ad opera del governo di Ortega. A fine giugno anche i governi di Messico e Argentina avevano deciso di richiamare i rispettivi ambasciatori per analoghe ragioni. (Mec)