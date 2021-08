Libia: estratti almeno dieci cadaveri dalla nuova fossa comune scoperta a Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati estratti ad ora almeno dieci cadaveri dalla nuova fossa comune scoperta nell’area agricola nota come “Chilometro 5”, presso la città di Tarhuna, a sud-est di Tripoli, in Libia. Lo ha riferito l’Autorità generale per la ricerca e l’identificazione delle persone scomparse ad “Agenzia Nova”. Lo scorso 28 luglio, 12 corpi sono stati estratti dopo la scoperta di altre due fosse nella stessa area. Le squadre di ricerca dell’Autorità hanno cominciato i lavori nella zona denominata “Chilometro 5” lo scorso mese di aprile, recuperando fino ad oggi almeno 24 cadaveri. Le operazioni nell’area in questione sono iniziate dopo la conclusione di quelle effettuate in un’altra zona rurale, compiute su più di mille campi potenziali, che hanno portato all’individuazione di almeno 25 fosse, 21 delle quali individuali, da cui sono stati estratte complessivamente 140 salme, in parte intere e in parte decomposte. L’ex procuratrice generale della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, ha annunciato in precedenza di aver incontrato i sopravvissuti dei massacri di Tarhuna, affermando di essere in contatto con le autorità libiche. (Lit)