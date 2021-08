Balcani: ministero Giustizia croato riceve richiesta Procura bosniaca con accuse per ex vertici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia croato ha confermato di aver ricevuto una richiesta internazionale dalla Procura bosniaca riguardo i procedimenti penali contro ex comandanti militari della Croazia durante la guerra degli anni Novanta. Lo ha detto il sottosegretario al ministero della Giustizia di Zagabria, Josip Salapic, spiegando all'emittente "Nova Tv" che spetta ora alla Procura croata la decisione finale sulla richiesta. "Crediamo la la Procura generale informerà l'opinione pubblica nei prossimi giorni", ha affermato Salapic. Nei giorni scorsi la stampa bosniaca ha riferito che la Procura di Sarajevo ha inviato una richiesta alle autorità della Croazia per il perseguimento penale per crimini di guerra degli ex comandanti militari durante il conflitto nei Balcani. Il presidente croato, Zoran Milanovic, ha chiarito che le autorità del suo Paese difenderanno gli ex comandanti militari in quanto le accuse che arrivano dalla Bosnia sono "infondate". (Seb)