Olimpiadi: Boccia (Pd), bella quest'Italia determinata e multiculturale, investire su impianti sportivi

- "Un'Olimpiade che rimarrà nella storia. Da Tokyo 2020 viene fuori la fotografia dell'Italia di oggi: un'Italia bella, orgogliosa, forte; un’Italia multiculturale, determinata, che sa rialzarsi dopo ogni caduta". Lo scrive sui social Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale che aggiunger: "Tokyo 2020 ha dato al Paese un grande messaggio di speranza e integrazione. Oggi che le risorse ci sono, investiamole nella provincia italiana, negli impianti sportivi, nelle palestre, nelle piste, nelle piscine". "Tutti i ragazzi, in ogni comune d’Italia - prosegue Boccia - devono avere la possibilità di coltivare il sogno olimpico e, perché no, cantare l'inno nazionale sul gradino più alto del podio. Godiamoci e investiamo nella nuova generazione, aperta e multietnica, che sta prendendo per mano il Paese, rappresentando al meglio l’Italia nel mondo: dalla musica, al calcio, alle Olimpiadi", conclude l'esponente del Pd. (Rin)