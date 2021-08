Haiti: Università Quisqueya, non esistono soluzioni alla crisi “formalmente costituzionali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro studiosi hanno ricordato innanzitutto che l’omicidio è avvenuto in un quadro di “vacanza presidenziale” o di presidenza provvisoria e che in entrambe le ipotesi “la Costituzione tace”. Hanno quindi valutato le soluzioni proposte o applicate – quella di Claude Joseph, quella di Joseph Lambert e quella di Ariel Henry, l’attuale primo ministro e presidente ad interim – riscontrando elementi di illegittimità in tutti i casi e invitato quindi a trovare una soluzione che, anche in una fase di transizione, poggi sulla premessa di un consenso minimo. Secondo il documento dovrebbero essere seguiti principi fondamentali come il rispetto del suffragio universale e il bilanciamento dell’esercizio del potere esecutivo con meccanismi di controllo. (segue) (Mec)