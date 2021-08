Mercer Street: Borrell, Ue condanna attacco ingiustificabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna nei termini più forti l'attacco illecito contro la petroliera Mercer Street a largo delle coste dell'Oman lo scorso 29 luglio. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, tramite un comunicato del Servizio europea per l'azione esterna. "Non c'è giustificazione per questo attacco che ha ucciso un cittadino romeno ed uno britannico", dichiara l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue esprimendo piena solidarietà con la Romania, Stato membro colpito dall'attacco. "Queste azioni spericolate e unilaterali, contro il diritto internazionale e che minacciano la pace internazionale, sono inaccettabili e devono cessare. La libertà di navigazione deve essere garantita nel rispetto del diritto internazionale", ha affermato Borrell indicando che "tutte le prove disponibili" guidano verso l'Iran quale responsabile dell'attacco. "Invitiamo tutte le parti rilevanti nella regione ad avere un ruolo costruttivo nel rafforzamento della stabilità regionale e della pace", ha concluso Borrell. (Beb)