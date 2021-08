Milano: Mascaretti (Fd’I): tema sicurezza primario, proposta per obbligo di casco e targa per monopattini elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano è necessario mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti legato all'utilizzo dei monopattini a propulsione elettrica che nella nostra città hanno avuto un notevole incremento. Commenta in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino. “È ormai evidente a tutti che è necessaria una seria regolamentazione per ridurre i rischi cui incorrono gli stessi utilizzatori dei mezzi e anche gli altri utenti della strada, i pedoni, specialmente anziani e bambini, i ciclisti e gli automobilisti”. Il Parlamento sta studiando una normativa da applicare alla guida dei monopattini, il cui utilizzo è esploso nelle nostre città. Si sta pensando “a un preciso quadro di regole che metta un freno alla crescita incontrollata di questi veicoli”. La commissione Trasporti alla Camera sta esaminando una legge ad hoc che, per esempio, introduca l'obbligo del casco e limiti di velocità, massimo 30 km/orari, e ne vieti l'uso ai minorenni. Il limite massimo di velocità proposto sarà di 20 chilometri orari sulle piste ciclabili e di 30 sulle strade urbane, nelle aree pedonali 6 km; si chiede poi che siano condotti solo da maggiorenni, con obbligo del casco e del giubbotto catarifrangente. Le multe in caso di inosservanza andrebbero da 50 a 250 euro, i marciapiedi diventerebbero off-limits. “Finalmente si sta studiando a livello nazionale una normativa proprio come ho proposto io per Milano" prosegue Andrea Mascaretti. "Negli scorsi mesi ho depositato in Consiglio Comunale la proposta per introdurre a Milano l'utilizzo del casco per chi guida i monopattini elettrici e una targa obbligatoria per la circolazione. Inoltre, ho proposto che venga applicato un limite di velocità di 20 km/h sul territorio cittadino e di 6 km/h nelle ZTL per prevenire il rischio incidenti, che sono sempre più frequenti”, conclude Mascaretti.(Com)