Germania: Laschet (Cdu), test negativo al Covid valido come pass sanitario

- I cittadini tedeschi che esibiranno un test negativo al Covid-19 non subiranno alcuna discriminazione rispetto ai vaccinati. Lo ha affermato il primo ministro della regione del Nord-Vestfalia, il candidato alla cancelleria per la Cdu Armin Laschet, in un'intervista al settimanale "Bild am Sonntag". "Lo Stato non deve escludere coloro che sono stati vaccinati, che sono guariti o che si sono sottoposti ad un test, dalla partecipazione alla vita sociale", ha dichiarato Laschet in vista del confronto tra governo e Lander sul tema in programma per martedì.(Geb)