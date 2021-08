Giappone: Bach dichiara chiuse le Olimpiadi, per Hashimoto sfida superata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Seiko Hashimoto, nella cerimonia di chiusura allo Stadio nazionale, ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione – dagli operatori sanitari alla popolazione, dal Comitato olimpico internazionale (Cio) al governo locale e centrale – prima di cedere la parola al presidente del Cio, Thomas Bach, che ha dichiarato ufficialmente chiusi i Giochi.“Non importa quanto sia stato difficile. Siete stati capaci di raccogliere la sfida e affrontare una situazione che avrebbe messo a terra chiunque”, ha detto Hashimoto, rivolgendosi in particolare ai volontari.“Avete accettato quel che pareva inimmaginabile (…) Anche questo è spirito olimpico”, ha detto agli atleti. La presidente del Comitato organizzatore locale ha poi espresso fiducia anche per le prossime Paralimpiadi, che si apriranno il 24 agosto. “Il nostro viaggio continua (…) Siamo pronti, vi aspettiamo”, ha affermato. Nel giorno in cui si spegne la fiamma olimpica, Hashimoto si è infine detta sicura che il fuoco della speranza continuerà ad ardere. (Git)