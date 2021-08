Iran: Covid, Raisi riceve prima dose del vaccino Coviran Barekat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha ricevuto questo pomeriggio la prima dose del vaccino di produzione locale Coviran Barekat contro il Covid-19. Lo riferiscono i media iraniani. In occasione della somministrazione, il nuovo capo dell’esecutivo di Teheran ha ringraziato il personale medico per i suoi sforzi a protezione della vita dei cittadini, facendo inoltre appello ad accelerare la produzione nazionale di vaccini. Le autorità competenti “dovranno fare del loro meglio per quanto riguarda la vaccinazione prima dell’arrivo della stagione fredda”, ha aggiunto Raisi. (Res)