Recovery: Gelmini, Comuni parteciperanno a pieno titolo a investimenti

- Il Pnrr ci offre l’opportunità di una trasformazione green e di una trasformazione digitale oltre che di ripensare radicalmente l’impostazione del nostro servizio sanitario. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Giubileo dei Comuni 2021, in corso a Teramo. “Ed oltre agli investimenti materiali - penso ad esempio alla diffusione totale della banda ultra larga nel Paese - c’è un complesso piano di riforme e, per quanto riguarda i Comuni, è anche in dirittura d’arrivo la revisione del Tuel, il testo unico degli enti locali, cui stiamo lavorando insieme al Ministro Lamorgese. Mentre per le aree montane - ha spiegato - ho insediato un tavolo tecnico scientifico per giungere alla formulazione di una legge sulla montagna e all’attuazione di una strategia nazionale per le montagne italiane. Abbiamo ascoltato, recependone molte istanze, la voce dei sindaci; abbiamo disegnato un complesso di norme in grado di consentire ai Comuni di partecipare a pieno titolo agli investimenti del Pnrr per la costruzione di un Paese più verde, più digitale, più equo", ha aggiunto Gelmini. "E abbiamo previsto risorse per la valorizzazione dei piccoli borghi, per le aree interne e montane: vogliamo che tutti i cittadini possano fruire nello stesso modo dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni di cittadinanza”, ha concluso. (Rin)