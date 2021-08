Myanmar: inviato Asean, ci vorrà tempo prima della visita e crisi umanitaria ha precedenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erywan Yusof, l’inviato speciale in Myanmar appena nominato dall’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, intende prendersi del tempo prima di recarsi a Naypyidaw e incontrare la leader deposta Aung San Suu Kyi e vuole dare, invece, la priorità alla crisi umanitaria. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista all’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. “Dobbiamo completare molte consultazioni prima, ci vorrà del tempo, e poi faremo quella visita”, ha detto. “Andare lì è della massima urgenza, ma deve essere una visita ben preparata”, ha spiegato il viceministro degli Esteri del Brunei, aggiungendo di non aver chiesto formalmente alle autorità militari birmane di poter incontrare Aung San Suu Kyi, agli arresti dal colpo di stato del primo febbraio. (segue) (Git)