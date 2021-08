Myanmar: inviato Asean, ci vorrà tempo prima della visita e crisi umanitaria ha precedenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina dell’inviato speciale è stata decisa mercoledì nella riunione dei ministri degli Esteri dell’Asean, sotto la presidenza del Brunei, diversi mesi dopo il vertice straordinario dei leader, svoltosi in Indonesia ad aprile, in cui è stato raggiunto un consenso in cinque punti sulla crisi politica in corso in Myanmar, uno dei dieci Paesi membri dell’Associazione. Il compito dell’inviato è facilitare la mediazione e il processo di dialogo. Erywan ha detto che contatterà tutte le parti: “Quello che vogliamo è che inizino a dialogare, almeno che inizino”. Tuttavia, a suo parere, è prioritario garantire assistenza alla popolazione, alle prese con la carenza di generi alimentari e con la pandemia di coronavirus. A metà agosto, ha annunciato, dovrebbe svolgersi una conferenza di donatori. (segue) (Git)