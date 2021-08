Myanmar: inviato Asean, ci vorrà tempo prima della visita e crisi umanitaria ha precedenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni l’inviato avvierà consultazioni con la Cina, gli Stati Uniti e l’Unione europea, “per vedere come possono aiutare e come pensano che possiamo aiutare il Myanmar”. Al di fuori dell’Asean sono già iniziate le consultazioni col Giappone. Erywan riferirà sugli sviluppi in una riunione dei ministri degli Esteri dell’Associazione in programma a settembre, indicando anche delle scadenze per l’attuazione del consenso in cinque punti. Tuttavia, il diplomatico ha invitato al realismo sul suo margine di manovra: “Il mio ruolo è abbastanza chiaro come inviato speciale. Cioè, parlare con tutte le parti per fermare la violenza, far sì che tutte le parti possano parlare tra loro. Non sono qui per negoziare o imporre condizioni”, ha detto. (segue) (Git)