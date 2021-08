Myanmar: inviato Asean, ci vorrà tempo prima della visita e crisi umanitaria ha precedenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erywan ha chiarito anche che chiedere la liberazione di Aung San Suu Kyi non rientra nel suo mandato e che occorre cautela e pazienza: “Questo è qualcosa a cui dobbiamo stare attenti. Non oltrepassare il mandato che mi è stato dato”. Riguardo all’orizzonte temporale, l’inviato ritiene che svolgerà il suo incarico fino alla fine dell’anno, quando la Cambogia assumerà il turno di presidenza dell’Associazione e probabilmente si procederà a un’altra nomina. Erywan, 55 anni, è diplomatico di carriera dal 2005 e viceministro degli Esteri del sultanato del Brunei dal 2018. La sua nomina è giunta dopo lunghe discussioni: per il posto erano in lizza anche un candidato indonesiano e uno thailandese; quest’ultima candidatura era l’opzione preferita dal Myanmar. (Git)