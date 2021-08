Italia-Albania: presidente Meta, nave Vlora simbolo che invita a impegno per futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 agosto di 30 anni fa circa 20 mila cittadini albanesi sono arrivati sulle coste dell'Italia "alla ricerca di libertà e di speranza, testimoniando al mondo la tragedia e la povertà del popolo più oppresso e isolato" dell'Europa. Lo ha dichiarato il presidente albanese, Ilir Meta, scrivendo su Twitter in occasione dello sbarco della nave Vlora nel porto di Bari l'8 agosto del 1991. Secondo Meta, la nave Vlora "con tutto il suo simbolismo, ci invita ad una profonda riflessione sugli straordinari sacrifici umani nel nome dei quali dobbiamo lavorare per costruire un futuro migliore e più degno per i nostri cittadini, specialmente quando l'emigrazione è il principale dramma in atto in Albania", ha affermato il presidente Meta.(Alt)