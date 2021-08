Ponte Stretto: Siracusano (FI), Giovannini svela che governo non ha deciso, lo realizzerà centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La premurosa rettifica dello staff di Enrico Giovannini, che smentisce il titolo di un'intervista che il ministro aveva concesso a 'Il Mattino', ci svela il classico segreto di Pulcinella: il governo non ha deciso e non intende decidere in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina". Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia che aggiunge: "Da convinti sostenitori di questa grande opera - sottolinea - meglio non perdere tempo e non spendere inutilmente soldi pubblici con un ennesimo studio di fattibilità, che servirebbe solo a calmierare i grillini e quella parte della sinistra che ancora ragiona con le logiche dello scorso secolo. Sarà il prossimo esecutivo, quello di centrodestra, a rivedere i progetti e a costruire il Ponte sullo Stretto. Con buona pace dei falsi ambientalisti e di coloro che vogliono continuare a relegare la Sicilia, la Calabria, e con loro l'intero Mezzogiorno a periferia del Paese". La deputata azzurra conclude ricordando che in questi giorni, a Villa San Giovanni, agli imbarchi per Messina ci vogliono anche tre ore di attesa per cittadini e turisti prima di poter prendere un traghetto. "Magari qualcuno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili potrebbe provare in prima persona l'ebrezza di attraversare, nel 2021, un tratto di mare di tre chilometri impiegando quasi quattro ore", conclude.(Com)