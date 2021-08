Nicaragua: presidenziali, il Partito liberale costituzionalista cambia candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore Milton Arcia non sarà il candidato alla presidenza del Nicaragua per il Partito liberale costituzionalista (Plc). Lo ha annunciato lui stesso, precisando però che il partito, senza aspettare le sue dimissioni, ha già registrato presso il Consiglio supremo elettorale (Cse) il nome del suo successore, il deputato Walter Espinoza. Il cambio di candidatura fa seguito all’esclusione dell’Alleanza Cittadini per la libertà (Cxl) dal processo elettorale da parte del Consiglio, chiesta e ottenuta dal Plc. Il Plc, fondato dall’ex presidente Arnoldo Aleman, è la seconda forza nell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, e benché non sia al governo ha sostenuto molte leggi promosse dal Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln) del presidente Daniel Ortega. Il neocandidato Espinoza ha dichiarato che il cambio di programma è “una decisione interna al partito”, negando che si tratti di un favore al Fronte sandinista. (segue) (Mec)