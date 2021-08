Belgio-Italia: Sereni su Marcinelle, sta a tutti noi non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 65 anni dalla strage di Marcinelle, sta a tutti noi non dimenticare e lottare per condizioni di lavoro migliori. Lo scrive la vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, in un tweet. "A 65 anni dalla strage di Marcinelle c’è ancora qualche testimone da intervistare. Ma sta a tutti noi non dimenticare e battersi oggi per condizioni di lavoro sicure e dignitose", scrive Sereni. (Res)