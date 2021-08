© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In commossa memoria dei nostri connazionali e di tutte le vittime, a 65 anni da Marcinelle, una tragedia sconvolgente che ha segnato le coscienze di una intera generazione, con un pensiero alle famiglie di tutti gli italiani caduti sul lavoro, in Patria e all’estero". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione del 65esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, in Belgio. (Rin)