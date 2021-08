© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bari 30 anni fa. Dall’Albania in migliaia si riversarono in Italia inseguendo una speranza. Fummo capaci noi di accoglierle e loro di integrarsi". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "Oggi nessuno parla di minaccia albanese e lavoriamo col governo di Edi Rama per portare Tirana in Ue. Ricordiamo per non avere paura". (Rin)