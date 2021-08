© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Messico Vicente Fox e la moglie Marta Sahagun sono ricoverati in un ospedale privato dopo essere risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto alla stampa la famiglia, secondo la quale la coppia ha sintomi non gravi ma ha optato per il ricovero per evitare complicazioni. L’ex presidente, in carica dal 2000 al 2006, ha 79 anni; la consorte ne ha 68.(Mec)