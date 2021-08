Marcinelle: Brunetta, "tragedia che non possiamo dimenticare, morti bianche intollerabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’8 agosto di 65 anni fa l'incendio nella miniera di Marcinelle costò la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani. Una "tragedia dell'emigrazione che non possiamo dimenticare". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in occasione della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. "Oggi, come allora, per le stesse ragioni dettate dall’incuria, si muore di lavoro per la mancata applicazione delle norme di sicurezza. Ricordiamo le vittime di allora per ricordare quelle dei nostri tempi. La nostra Repubblica, fondata sul lavoro, non può più ammettere morti bianche e lavoratori senza diritti e senza tutele", conclude Brunetta. (Rin)