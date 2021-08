Francia: ministro Salute Veran, test Covid negativi saranno validi per 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test negativi al Covid-19 per le persone non vaccinate avranno una validità di 72 ore. Lo ha precisato il ministro della Salute francese, Olivier Veran, in un'intervista al quotidiano "Le Parisien". Commentando la mobilitazione contro il pass sanitario in vigore da lunedì 9 agosto, che ha visto scendere in piazza in circa 150 città francesi oltre 230 mila persone ieri per il quarto fine settimana consecutivo di proteste, il ministro ha detto di voler "ascoltare le paure" e "fare di tutto per rassicurare" anche se ad un certo punto "bisogna dire basta". Il ministro della Salute ha quindi annunciato che i test negativi, che permetteranno l'accesso ai locali pubblici in alternativa alla vaccinazione, avranno una validità maggiore di quanto precedentemente reso noto e saranno quindi validi per 72 ore dall'effettuazione. A partire da lunedì 9 agosto il pass sanitario sarà obbligatorio in Francia per accedere a una serie di luoghi aperti al pubblico, come bar, ristoranti e trasporti a lunga percorrenza. (Frp)