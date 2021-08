Roma: Matone, per monopattini serve assicurazione, lasciati abbandonati contribuiscono a degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il far west dei monopattini deve finire. Ci vuole l'assicurazione, devono rispettare i limiti di velocità e vanno indossate le protezioni. Lo dichiara in una nota Simonetta Matone, candidata prosindaco di Roma nel centrodestra con la Lega. "Condivido alcune proposte del centrodestra che sono all'esame alla Commissione Trasporti della Camera e in particolare l'iniziativa del Codacons di proporre l'assicurazione obbligatoria come per i ciclomotori. Ma il tema che a mio avviso va subito affrontato - conclude la Matone - è quello di porre fine al degrado aggiuntivo che la città subisce dai monopattini abbandonati occupando parcheggi, sui marciapiedi e in mezzo alle strade, fonte anche di pericolo imminente per pedoni e automobilisti. Ci sarà pure un modo per risalire a chi ha affittato il mezzo". (Com)