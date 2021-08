Israele-Bahrein: sottosegretario Esteri Al Khalifa avvia visita nello Stato ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario per gli Affari politici del ministero degli Esteri del Bahrein, Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, ha iniziato oggi una visita ufficiale di quattro giorni in Israele. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui Al Khalifa è atterrato questa mattina nello Stato ebraico. In occasione della visita, riferisce il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post", il sottosegretario dovrebbe incontrare il presidente, Isaac Herzog, e il ministro degli Esteri, Yair Lapid. Al centro dei colloqui fra il sottosegretario e i funzionari israeliani dovrebbero esservi questioni estere, e le relazioni bilaterali tra Israele e Bahrein. Inoltre, Al Khalifa visiterà università, organizzazioni e istituti di ricerca in tutto il Paese. Si tratta della seconda visita di un responsabile bahreinita in Israele, dopo il viaggio effettuato lo scorso dicembre 2020 dal ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo di Manama, Zayed bin Rashid al Zayani. (Res)