Giappone: Olimpiadi verso la chiusura con 430 casi di Covid, per Bach “un grande successo”

- Si avviano a conclusione le Olimpiadi di Tokyo, svoltesi in circostanze eccezionali a causa della pandemia di coronavirus. “Penso che possiamo già dire ora con fiducia che abbiamo vissuto Giochi olimpici di grande successo”, ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), nella sessione generale di questa mattina. Dal 23 luglio circa undicimila atleti di oltre 200 Paesi hanno gareggiato in 33 sport e in 339 gare per l’assegnazione di medaglie. Per il Giappone è stata un’edizione straordinaria con 27 ori che valgono il terzo posto nel medagliere e 58 medaglie in totale. Il Covid ha dominato la manifestazione, che ha dato la priorità alla sicurezza sanitaria, con la decisione di chiudere gli impianti al pubblico. Secondo il comitato organizzatore dal primo di luglio i contagi legati alle Olimpiadi sono stati 430, di cui solo 32 all’interno del villaggio olimpico e 29 riguardanti gli atleti. Negli ultimi tre giorni nessun atleta è risultato positivo. (segue) (Git)