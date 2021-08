Giappone: Olimpiadi verso la chiusura con 430 casi di Covid, per Bach “un grande successo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 430 persone positive, 286 sono residenti in Giappone e 144 all’estero. Per la maggior parte, 236, si tratta di lavoratori coinvolti nell’organizzazione. Su oltre 624 mila test effettuati il tasso di positività è stato dello 0,02 per cento. Il comitato organizzatore ha precisato che il conteggio non include i casi associati alle Olimpiadi registrati dalle autorità centrali e locali. Rispetto a prima ddei Giochi il numero di contagi giornalieri nella capitale è più che raddoppiato, ma nel complesso la trasmissione è stata contenuta. Oggi sono stati registrati 4.066 nuovi casi di positività, contro i 1.359 del 23 luglio, giorno di apertura della XXXII edizione della manifestazione. Il record è stato raggiunto giovedì con 5.042, un picco seguito dall’estensione di restrizioni più severe in altre prefetture. (Git)