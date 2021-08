Milano: Mascaretti (Fd'I), aumentare sicurezza per prevenire situazioni gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vogliamo che a Milano succeda quello che è appena successo a Marotta, anche se alcune avvisaglie alla Darsena, a San Siro e alle Colonne di San Lorenzo le abbiamo già viste quest'anno" dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo Fratelli d'Italia a Milano "in questi anni Milano è purtroppo diventata la città con l'indice di criminalità più alto d'Italia e le responsabilità sono evidenti perché l'amministrazione uscente ha colpe gravi. Con le Giunte Albertini e Moratti avevamo investito molte energie per rendere sicura Milano che ora, dopo dieci anni di amministrazioni di sinistra, risulta la città più pericolosa d'Italia (fonte: LAB24 del Sole24Ore). Milano è il capoluogo dei reati: in pratica 25 crimini ogni ora. Nel 2019 - continua Mascaretti - sono state 6.697 le denunce ogni 100 mila abitanti, un dato terribile che mostra l'alta concentrazione della criminalità. Negli ultimi mesi ci sono stati episodi davvero eclatanti che non ci saremmo mai aspettati di vedere a Milano: accoltellamenti, carabinieri assaliti dai pitbull alle Colonne di San Lorenzo, Rave Party fuori controllo in Darsena con rissa finale, lancio di bottiglie contro la polizia a San Siro, l'inviato di Striscia la Notizia rincorso per corso Como da uno spacciatore extracomunitario armato di bottiglie rotte. Potrei proseguire a lungo per descrivere una ittà fuori controllo dopo dieci anni di amministrazione di sinistra che, sulla sicurezza, ha scelto di abbassare la guardia" denuncia Andrea Mascaretti. "Ora occorre riorganizzare il corpo della polizia locale, potenziandolo e dotandolo di strumentazioni adeguate. Chiedere e ottenere dal Governo più uomini e mezzi per le forze dell'ordine a presidio della città e ampliare la rete di videosorveglianza con telecamere di ultima generazione" prosegue il rappresentante del partito di Giorgia Meloni, Andrea Mascaretti "è per noi di Fd'I una priorità quella di ripristinare a Milano un livello di sicurezza adeguato affinché tutti i cittadini possano vivere serenamente e non vivano ostaggio del degrado e della criminalità come avviene un po' ovunque, dal centro alla periferia da piazza del Duomo alla Stazione Centrale, da via Gola a Rogoredo, dalla Barona a Corvetto". (Com)